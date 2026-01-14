東京・池袋のサンシャイン水族館は１３日、２０１１年８月４日の全館リニューアルオープンからの累計入場者数が２０００万人を達成した。記念すべき２０００万人目の入場者となった、北海道から来場した山上さん家族には、サンシャイン水族館館長より記念品としてファンクラブ会員制度「アクアリウムクラブ」のプレミアムプラン会員証４人分などが贈呈された。また、達成を記念して「アシカトレーナー」体験に挑戦した。山上