ニッポン放送は１４日、東京・千代田区の同局で定例社長会見を行い、檜原麻希社長が、３月に開幕する「第６回ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）の中継に言及した。会見冒頭、檜原社長は年頭のあいさつとして「今年は『ショウアップナイター』６０周年イヤー。プロ野球中継を大きな武器として、まい進したい。それだけでなく国際情勢や災害などもありますのでリスナーの安心、安全を守るために尽くしていきたい」