¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹²ÃÆþÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÄÌ»»353ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥Î¡¼¥é¥ó¡¦¥¢¥ì¥Ê¥ÉÆâÌî¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥Ê¥É¤Ï¡¢10ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é