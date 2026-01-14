２０２５年の地方競馬で活躍した人馬を表彰する「ＮＡＲグランプリ２０２５」の表彰馬、表彰者が１４日、ＮＡＲ地方競馬全国協会から発表された。韓国のコリアＣ・Ｇ３で地方所属馬として初めてダートの国際グレード競走を優勝し、東京大賞典・Ｇ１を地方所属馬として２０年ぶりに制したディクテオン（昨年時セン７歳、大井・荒山勝徳厩舎）が、年度代表馬に輝いた。同馬は４歳以上最優秀牡馬にも選出された。管理する荒山勝徳