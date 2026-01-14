韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が14日、奈良県に位置する法隆寺を共に訪問した。訪日二日目を迎えた李大統領は、この日午前9時5分ごろ、車で法隆寺の南門前に到着した。すると、先に到着していた高市首相が明るい笑顔で出迎えた。李大統領は高市首相と握手を交わした後、「手が冷たいですね」と言って笑みを浮かべた。両首脳は古谷正覚・法隆寺管長の案内を受けながら、世界文化遺産である法隆寺の各所を観覧