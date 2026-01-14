³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¹¥Æ¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhoneÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¡×¤Ï¡¢Áí³Û1,000Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤ª¤è¤ÓSNS¤Ë¤Æ¡¢2¼ïÎà¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥¹¥Þ¥Û¡¦iPhoneÇã¼èÀìÌçÅ¹¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¡×Âç´Ô¸µº×  ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¡Á1·î31Æü(ÅÚ)¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥â¥Ð¥¹¥ÆÅ¹ÊÞ¡¢SNS´Ô¸µÁí³Û¡§1,000Ëü±ßÊ¬ ¡Ö¥â¥Ð¥¹¥Æ¤Ë1ÅÙ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¸Â