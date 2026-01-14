¿Íµ¤¥¨¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¹­¾ì½ß¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£±¦Â­¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ë¤è¤ë¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþµÓ¥Á¥é¥ê¡Ä²Î¹­¾ì¤¬¥¹¥ì¥ó¥À¡¼Èþ½÷¤ËÊÑ¿È²Î¹­¾ì¤Ï13Æü¤ËX¤Ç¡ÖºòÆü¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯²ø²æ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ËÆþ±¡¤·¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï±¦Â­¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ç¡¢ÌÀÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¼ê½Ñ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼ê½ÑÌµ»ö¤Ë½ª