Apple¤Ï¡¢¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¤ä²»³ÚÀ©ºî¡¢²èÁü½èÍý¡¢½ñÎàÀ©ºî¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡ÖApple Creator Studio¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Final Cut Pro¡¢Logic Pro¡¢Pixelmator Pro¡¢Motion¡¢Compressor¡¢MainStage¤Ë²Ã¤¨¡¢Keynote¡¢Pages¡¢Numbers¡¢¥Õ¥êー¥Üー¥É¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹µ¡Ç½¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´Þ¤à¡£ ¥Õ¥êー¥Üー¥É¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£