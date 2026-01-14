Ê¿¸Í»Ô¤ÇµîÇ¯¡¢»þ²Á4²¯±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¥Ë¥»ÅÅÏÃº¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï59ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¸©¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷²ÃÆ£ ¹¨»ÊÍÆµ¿¼Ô 59ºÐ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î9Æü¡¢·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤ÆÊ¿¸Í»Ô¤Î80Âå¤Î½÷À­¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢»þ²Á2²¯±ßÁêÅö¤Î¶â²ô¤¬Æþ¤Ã¤¿¥À¥ó¥Üー¥ë4È¢¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µîÇ¯8·îÃæ½Ü¡¢½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¸¡»ö¤ä·Ù»¡´±¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¤¢