2017年にはメジャーで2桁勝利楽天は14日、ホセ・ウレーニャ投手と契約合意したと発表した。メジャー通算44勝78敗で、2025年はドジャースを含む5球団を渡り歩き、計19登板で0勝1敗1セーブ、防御率4.58だった。背番号は「22」に決まった。ドミニカ共和国出身、34歳のウレーニャは2015年にマーリンズでデビューし、2017年には先発として14勝7敗をマークした。2025年はワールドチャンピオンに輝いたドジャースでは2試合だけ登板し