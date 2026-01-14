女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１５日に、第７４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）ヘブン（トミー・バストウ）が山橋薬舗にいると知ったトキ（郄石あかり）は、探しに訪れる。しかし中には、山橋（柄本時生）のみでヘブンの姿はどこにも見当たらない。山橋の様子に違和感を覚えるトキだったが、がらんどうの店