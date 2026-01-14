巨人の戸郷翔征投手が１４日、宮崎の母校である聖心ウルスラ学園高校の野球グラウンドで自主トレを公開した。練習後は、延岡市内にある、今山八幡宮を訪れた。今山八幡宮では、恒例となっている階段ダッシュで汗を流した。その後は、参拝を行い、巨大絵馬には今年の目標「１５勝」を記した。最後にはおみくじにも挑戦。結果は「小吉」だったが、「焦るなって書いてましたね。今年は焦らずにやりたいと思います。大きな損はな