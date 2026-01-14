中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮報道官。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京1月14日】中国国務院台湾事務弁公室の朱鳳蓮（しゅ・ほうれん）報道官は14日の記者会見で、トランプ米大統領が米紙のインタビューで台湾問題について発言したことに関連し、「世界に中国は一つしかなく、台湾は中国の一部だ」と強調した。台湾問題は中国の内政であり、その解決は中国人自身の問題だとした上で、国家の主権と安全、領土の一体