きょう、皇室の新年行事「歌会始の儀」が行われました。今年のお題は「明（めい）」で、国内外から14600首の応募がありました。以下、入選10人と佳作14人の歌です。【入選】※敬称略▼石川県室木正武（81）大地震（なゐ）にたふれし明日檜の年輪を百までかぞふ製材前に▼京都府中川文和（78）訪ふたびに明日は行くと言ひし子の席空きしまま授業終へたり▼東京都八木訓子（73）夜明け前この世の息を吸ひ