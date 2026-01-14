£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀ­Â¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡Ö´é¤¬¥·¥å¥ï¡Á¡Á¤Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌ£¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃº»À°ûÎÁ¤ËÀå¸Ý¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡ÛÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥£¥ºÁÖ¤ä¤«¥è¡¼¥°¥ë¥È¥½¡¼¥ÀÌ£