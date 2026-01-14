俳優の中村倫也（39）が14日、都内でTBS主演ドラマ「DREAMSTGAE」（16日スタート、金曜後10・00）の制作会見に出席した。かつて問題を起こし追放されたプロデューサー役で、K―POP業界を舞台に落ちこぼれのボーイズグループ「NAZE」を夢の実現に向けて導いていく。NAZEは昨年6月に実際に結成された7人組で、ドラマ主題歌「BABYBOO」を披露した。中村は「（漫画）『SLAMDUNK』を読むといつも泣いちゃうのと同じ現象がNAZEに