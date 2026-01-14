楽天は１４日、前エンゼルスのホセ・ウレーニャ投手と契約合意に達したことを発表した。背番号は「２２」に決まった。メジャー通算４４勝をマークした３４歳の右腕は、球団を通じ「日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。今シーズンが良いシーズンとなり、そしてファンの皆さんも一緒にみんなでプレーオフへ進めるように頑張りましょう！」とコメントした。ドミニカ共和国出身のウレーニャは１