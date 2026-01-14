南海キャンディーズ山里亮太が14日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。1日に81歳で亡くなったフリーアナウンサーの久米宏さんとラジオで共演するチャンスがあったことを明らかにした。山里は番組の追悼特集の中で「僕は1度、ラジオで久米さんとお話しできるかも、というタイミングがあった」と切り出した。ただ、そのチャンスは失った。「あるかもしれないというだけで緊張しまくって。自分みたいな