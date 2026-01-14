ソフトバンクに育成選手として加入したキューバ出身のジョナサン・モレノ内野手（18）＝178センチ、70キロ、右投げ右打ち＝が14日、みずほペイペイドーム内で入団会見に臨んだ。背番号は174。キューバの逸材を巡っては、日米球界などで争奪戦が繰り広げられた。米国から4球団、日本からソフトバンクを含む3球団が興味を示していたことを明かし「確かにホークス以外のチームを選ぶという選択肢はあったけど、早くから自分のこと