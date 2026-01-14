1·î12ÆüÌë¤«¤é13ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç20Âå¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢Ê£¿ô²ó¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢29ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬»Ô¾å´ä°æ¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï1·î12Æü¸á¸å11»þ¤´¤í¤«¤éÍâ13Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿20Âå¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¡¢¾²¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤ÆÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾¼ê¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤ê¡¢´éÌÌ¤ò²¥¤ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË½