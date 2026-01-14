フィギュアスケーターでモデルの本田紗来（18）が、姉で俳優の本田望結（21）と初詣に行ったことを報告。仲むつまじいプライベートショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】10kg減が話題となった姉・望結との姉妹ショット（複数カット）これまでにもInstagramで、振り袖姿で撮影した望結との姉妹ショットや、プロフィギュアスケーターでタレントの姉・真凜を含めた3ショットなど、姉妹のほほえましい姿を公開してきた紗来