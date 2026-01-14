阪神の中野拓夢内野手（２９）が１４日、愛知県の蒲郡市公園グラウンド野球場で自主トレを公開した。キャッチボールやティー打撃など、約２時間の練習。今年も打撃中心のメニューを組んでいるようで「昨年同様の数というか、振り込みは常にやっている。１日５００球近くは打っている」と明かした。今年の６月には節目の３０歳を迎える。「よく３０歳になったら、体に疲労がたまりやすいという情報も先輩から聞く。ケアを怠らず