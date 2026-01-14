前橋市長選で再選した小川晶市長が初登庁し、去年の問題発覚後に対立した議会側に挨拶をしました。【映像】議会側に挨拶をする小川晶市長小川市長は元職員の既婚男性とホテルで複数回会っていた問題で辞職しましたが、12日の出直し選挙で再選を果たしました。小川市長は、けさの初登庁後、すぐに議会側に挨拶をしました。小川市長と富田公隆議長「しっかりとよい緊張感をもってそれぞれの仕事を果たしていけたらと思います」「