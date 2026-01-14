ÉÙ»ÎÄÌ¤Ï1·î14Æü¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤Î²ÁÃÍÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¤ò2025Ç¯12·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ê¡¼¥óÅ´¤È¤Ï¡¢À½Â¤»þ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò½¾Íè¤ÎÅ´¤è¤ê¤âºï¸º¤·¤¿Å´¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ»º¶È´Ø·¸Ä´ººÅù»ö¶È¡×¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó´Ö¤Ç¤Î¹Ýºà¤ÈÉ³ÉÕ¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥óÅ´¾ðÊó¤ÎÅÁÃ£¤Ë·¸¤ëÄ´ºº»ö¶È¡×¤Ë2025Ç¯11·î¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´Ä¶­Éé²ÙÄã¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶áÇ¯Ãí