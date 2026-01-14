寒い時期になりやすいぎっくり腰。2026年1月13日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）は、4人に1人が悩むと言われる腰痛について特集した。錦鯉・渡辺隆さん「猫背」横澤夏子さん「そり腰」ゲストとして出演した東葉コンディショニング東京院の岡山茉未院長がぎっくり腰の予防法や腰痛を引き起こす「猫背」「反り腰」「ねじれ」などの改善方法を伝授した。MCの設楽統さんはゲストで俳優の福士蒼汰さんに「腰痛に縁が