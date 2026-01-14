´Ú¹ñÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÍèÆüµ­Ç°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ú¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÆ°²è¡Û¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢¿ÀÂÐ±þÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥óÂçÇ®¶¸¡ªÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÆüËÜ¹ßÎ×¡ª½Ð±éºîPR¤Ç¤Ï½éÍèÆü¤È¤Ê¤ë¥½¥Ò¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤ï¡Á¡ª¡×¤ÈÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¡Ö¼ç±é±Ç²èPR¤Ç¤ÎÍèÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤