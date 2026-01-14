国内で初めて市販される緊急避妊薬の発売を前に、製薬会社が薬局での具体的な販売方法を公開しました。【映像】緊急避妊薬を受け取る様子を公開佐藤美妃記者リポ「緊急避妊薬はこのようにプライバシーが確保された空間で薬剤師から説明を受け、その目の前で服用する必要があります」国内初となる市販の緊急避妊薬「ノルレボ」は、来月2日から一部の薬局やドラッグストアで販売が始まります。性交から72時間以内の服用が求め