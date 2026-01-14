アメリカ・ミネソタ州で女性がICE＝移民・税関捜査局に撃たれ死亡した事件への批判が強まる中、ニューヨークで市議会の職員が逮捕され抗議デモが行われました。【映像】抗議活動を行う人ら（現地の様子）親松記者リポ「多くの職員が集まり同僚の解放を求めて抗議活動を行っている」ニューヨークで12日、市議会の職員がICEに逮捕されました。市議会議長によりますと職員はベネズエラ出身で有効な就労ビザを持っていて逮捕の根拠