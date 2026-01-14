芸能事務所「LDH」は14日、男性16人組「THERAMPAGE」が2月末から開催するライブツアーに関して、活動休止中の川村壱馬（29）は2月〜4月の公演には出演しないと発表した。5月以降の公演への参加および活動再開については今後、慎重に検討する。川村は昨年11月、精神面の不調のため、当面の間、活動を見合わせることが発表されていた。この日、LDHは川村について「心身の回復を最優先とし、治療および療養に専念してまいりま