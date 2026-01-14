午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１２４、値下がり銘柄数は４２２、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に鉱業、精密機器、機械、銀行など。値下がりは情報・通信、水産・農林、陸運など。 出所：MINKABU PRESS