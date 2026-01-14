ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯ [Åì¾Ú£Ð] ¤¬1·î14Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(6-11·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ31.2¡óÁý¤Î33.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î29²¯±ß¢ª52²¯±ß(Á°´ü¤Ï19.4²¯±ß)¤Ë79.3¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬49.1¡óÁý¢ª2.7ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤ÈÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿12-5·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï18²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6