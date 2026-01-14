リテールパートナーズ [東証Ｐ] が1月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比4.3％減の52億円に減り、通期計画の84億円に対する進捗率は61.9％にとどまり、5年平均の69.8％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.6％増の31.9億円に伸びる計算にな