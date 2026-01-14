¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Üー¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤âÀµÆóÎÝ¼ê¸õÊä¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒÀè¸õÊä¤ÎËÜÌ¿¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥êー¥º¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ¥«¥Ö¥¹¤Î28ºÐ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡Ö¥È¥ìー¥É¸õÊä¤È¤·¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤Â¸ºß¡× 27ºÐ¤Î¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ò