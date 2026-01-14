これを全部、木で……？プラモデルのキットなどは使わず、自らの手で木を削って作った「木製ストライクガンダム」。あまりにもクオリティが高すぎる1体が、Xで反響を呼んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■家具や補助具の廃材で作り上げた「木製ストライクガンダム」Xユーザーの「木工平八＠巌流会」さん（以下、木工平八さん）がこのほど公開したのは、自身の“第三の代表作”だという木製スト