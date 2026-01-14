中国のスポーツメディア・直播吧は14日、サウジアラビアで開催中のサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップで仮に中国が1位でグループを突破した場合、トーナメントで日韓と同じ山になると報じた。グループA〜Cはすでにトーナメントに進出する2チームが決まっており、残すはグループDのみとなっている。グループAからはベトナムとヨルダン、グループBからは日本とUAE、グループCからはウズベキスタンと韓国が勝ち上がった。