中国自然資源部中国地質調査局が1月14日明らかにしたところによると、広州海洋地質調査局が独自に開発した海底地層空間で掘削とモニタリングを実施する中国初のロボットが、南海海域で試験作業を完了したとのことです。このロボットは身長2．5メートル、体重110キロで、ロボットに搭載されたドリルが海底を掘削することができるほか、本体に搭載された複数のセンサーにより、広範囲・長時間・複数パラメーターの原位置リアルタイム