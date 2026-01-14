1·î13Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¢1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¤Î1967Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1970Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø±ÊÏ»Êå¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTokyo¡Ù¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¥Ý¥ë¥Î±Ç²è¤Î»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¤ÎÃæ·Ñ¤ä¡¢ÃÄÃÏ¤ØÂ­¤ò±¿¤Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÁë¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Â¨ÀÊ¤Î ¡ÈÄ°¼èÎ¨Ä´ºº¡É ¤Ê¤É¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê´ë²è