阪神・中野拓夢内野手が１４日、愛知の蒲郡市公園グラウンドで自主トレを公開した。２０２５年も全１４３試合に出場し、打率２割８分２厘、１９盗塁。リーグトップの４４犠打も記録し、好調なシーズンとなったが、今オフも「１日５００球は打っている。状況にもよるが、室内のマシンもボール３箱以上。自分が納得いくまでやるという形」と努力は惜しまない。この日はキャッチボールやトス打撃で約２時間汗を流した。「（今年