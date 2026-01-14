睡眠は謎だらけで、分からないことが多いのですが、その“分からない部分”を研究者が解明し、一部の謎が解けてきたといいます。【写真で見る】睡眠の権威はどんな寝室で寝ている？これまでの常識も変化しているということで、「睡眠の新常識」を睡眠学者である筑波大学・柳沢正史教授とともにお伝えします。「5分刻みのアラームは無駄」「朝練よりも長く寝る」睡眠の新常識井上貴博キャスター：アップデートしないと間違った快眠