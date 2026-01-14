巨人・戸郷翔征投手（25）が14日、宮崎県延岡市内の母校・聖心ウルスラでの自主トレを公開した。練習後には自主トレ恒例となっている報道陣への昼食の差し入れもした。自らキッチンカーを呼び、唐揚げや韓国風のり巻きのキンパ、チーズボールを提供。「これ、めちゃくちゃおいしいんですよ」と自ら手渡す気遣いを見せた。この日は午前9時頃から練習を開始し、ピラティスやノック、キャッチボールなどで汗を流した。