俳優の小泉孝太郎（47）が13日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演。小泉家の“開かずの間”について語った。小泉家に開かずの間が存在したかと聞かれた小泉は「開かずの間というか…仏壇の近くに扉があって。“ここは大切なものが入ってるから開けちゃいけない”って子供の頃言われてて」と父・純一郎氏からの言いつけがあったことを回顧。続けて「ある程度