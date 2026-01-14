14日午後、美祢市美東町の県道で軽乗用車が川に転落する事故があり乗っていた80代の女性が重傷の見込みです。警察によりますと14日午後1時ごろ県道32号を走っていた軽乗用車が何らかの原因で車線を逸脱し、川に転落したということです。軽乗用車には2人が乗っていて、運転していた30代女性に大きなけがはありませんでしたが、同乗の80代女性は顔から血を流すなどし搬送時意識がもうろうとしていて、重傷の見込みだということです。