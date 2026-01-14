2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が追加情報を発表した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』豪華出演者第5弾発表メインモデルには、「ミスセブンティーン2025」に選出され、「Seventeen」専属モデルとして活躍中の梶原叶渚、大人気恋愛リアリティーショー