お笑い芸人コンビ「サンドウィッチマン」が14日までに更新されたタレント関根勤(72)のYouTubeチャンネルにゲスト出演。二度とやりたくないという過酷な仕事について語った。3人は「もう勘弁してほしい…。二度とやりたくない仕事」をテーマにトークを展開。伊達みきおはテレビ朝日で2015年10月から16年9月まで放送していた「聞きにくい事を聞く」のロケを振り返り、「本当に聞きにくいことをガチでやるんです。例えばラーメン