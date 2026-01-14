2024年度前期放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』主題歌だった米津玄師の「さよーならまたいつか！」が、1月14日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算9作目のミリオンポイントを達成【※1】した。【動画】逆再生で物語が進む「さよーならまたいつか！」MVこの結果、アーティスト別の「合算シングルミリオンポイント達成作品数」記録は、Vaundyと並ぶソロアーティスト歴代1位タイから、ソロアー