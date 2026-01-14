政治ジャーナリスト田崎史郎氏(75)が14日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。高市早苗首相（64＝自民党総裁）が23日召集の通常国会冒頭で衆院を解散する意向を固めていることに言及した。首相は、近く自民幹部に正式に伝達し、表明する構え。日程は「1月27日公示、2月8日投開票」と「2月3日公示、15日投開票」が軸となる。野党は「2026年度予算成立が遅れる」と反発している。24年10月以来