日本ハムからトレードで阪神に移籍した伏見寅威捕手が１４日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」を訪れて施設見学と球団関係者にあいさつを行った。昨年１１月に島本との交換トレードが成立。坂本、梅野と経験豊富なライバルがいるものの、オリックス時代を含め通算６３３試合出場と経験豊富な扇の要が、新天地で新たな一歩を踏み出そうとしている。