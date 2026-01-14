バレンタインデーまで1カ月を切った。大手百貨店の商戦では、原料であるカカオ豆の価格や物流費の高騰が続く中でもイベントを楽しんでもらおうと、出店するメーカーなどは工夫を凝らしている。果物とチョコを組み合わせたり、代替素材を使ったりして価格を抑えた菓子も登場する。既に販売が始まった松屋銀座（東京）のオンライン通販サイトは、国産の果物や素材を主役にしたチョコを充実させた。食材の魅力を伝えるとともに、1