入院中の女性患者に病室でわいせつ行為をしたとして、東京都立病院機構は１４日、都立大久保病院の男性研修医（３１）を懲戒解雇した。上司の管理職も口頭厳重注意とした。同機構の発表によると、研修医は昨年１１月２５日夜、勤務終了後に女性患者の病室を訪れ、わいせつな行為をした。同日中に女性患者が看護師に「わいせつな行為を受けた」と伝えて発覚した。臨床医は２０２４年４月から初期研修医として大久保病院に勤務