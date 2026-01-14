日本ハムは14日、新外国人選手として、ともにドミニカ共和国出身のロドルフォ・カストロ内野手（26）＝183センチ、92キロ、右投げ右打ち＝と、サウリン・ラオ投手（26）＝188センチ、82キロ、右投げ右打ち＝の獲得を発表した。カストロは米大リーグ通算194試合に出場して22本塁打。昨季はフィリーズ傘下マイナー3Aで133試合、打率2割3分5厘、19本塁打、82打点。ラオは2023年に野手から投手に転向した。メジャーにデビューし